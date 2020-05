L'ombra dello Scorpione, ecco le differenze con il libro di Stephen King

La pandemia da Coronavirus ha fatto salire in maniera esponenziale l'interesse per film e libri che trattano scenari apocalittici, e lo stesso è successo per The Stand di Stephen King (L'ombra dello scorpione in italiano) il quale sta per diventare una miniserie in programma per la CBS all Access.

Già King ha parlato rispetto alle differenze dello show con il Covid19, e stavolta sono gli showrunner ad annunciare le principali differenze che vedremo rispetto al libro.



Intanto ricordiamo che la serie tratta di un virus artificiale che distrugge il 99% della popolazione, ed inizia già con i personaggi che si ritrovano catapultati subito in uno scenario post-apocalittico, in cui devono sopravvivere in un mondo dove non tutti sono buoni.

Una delle principali differenze tra il libro e la serie tv di The Stand riguarderà la cronologia narrativa. L'adattamento della serie tv sarà rivista rispetto al romanzo, dicono i creatori, e non si atterrà alla lettera a quest'ultimo, sconvolgendo un po' la successione degli eventi del racconto.

Altra novità rispetto all'opera di Stephen King riguarda la narrazione: le storie dei protagonisti saranno raccontate utilizzando un punto di vista interno, focalizzandosi sui singoli personaggi, limitando la visione onnisciente del romanzo, avvicinandosi ad una situazione di vita reale, in cui a nessuno è concesso di vedere cosa succede al di là di quello che sta vivendo in prima persona.

Le storie scritte da Stephen King, sebbene trattino scenari nefasti, racchiudono sempre una morale importante, la capacità dell'essere umano di affrontare anche le peggiori situazioni in cui si possa trovare, scendendo a compromessi con i propri istinti. The Stand è una storia di speranza, sebbene tratti di perdita e dolore, ma oltre ciò, è una vicenda del tutto diversa dalla realtà.

Sono arrivate le prime immagini di The Stand a cui potete dare un'occhiata mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulla data d'uscita della miniserie basata sul romanzo "L'ombra dello scorpione" di Stephen King.