The Stand: Eion Bailey, Katherine McNamara e Hamish Linklater nel cast della serie

Continua a crescere e ad arricchirsi di star il cast di The Stand, la serie tv ispirata all'omonima opera di Stephen King: arrivano Eion Bailey, Katherine McNamara e Hamish Linklater.

Nuovi arrivi in casa CBS All Access, precisamente sul set di The Stand.

Dopo aver già assoldato, tra gli altri, Amber Heard e James Marsden, Whoopi Goldberg, Nat Wolff, Alexander Skarsgård e persino Marilyn Manson, la miniserie in 10 episodi basata sul romanzo del 1978 di Stephen King ha trovato altri tre interpreti: Eion Bailey (Once Upon A Time, Covert Affair), Katherine McNamara (Shadowhunters, Arrow) e Hamish Linklater (Legion, The Crazy Ones).

Ma vediamo in quali ruoli:

Teddy Weizak (Eion Bailey) - Un sopravvissuto dell'epidemia e membro della crew di Boulder, Colo, assieme ad Harold.

Julie Lawry (Katherine McNamara) - Una ragazza di provincia con un lato selvaggio.

Doctor Ellis (Hamish Linklater) - Un collonnello dell'esercito e specialista di malattie infettive che sogna di essere l'eroe che porrà fine all'epidemia.

Le vicende narrate in The Stand sono ambientate in un mondo post-apocalittico, la cui popolazione è stata decimata da un'arma biologica che ha causato una tremenda epidemia.

Come già annunciato, il finale dello show sarà diverso da quello cartaceo, e sarà lo stesso King a scrivere l'episodio conclusivo.