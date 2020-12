The Stand: Ezra Miller e Alexander Skarsgard si mostrano nella nuove foto della serie

The Stand promette di rappresentare alla perfezione il clima post-apocalittico presente nel romanzo di Stephen King. Per farlo non mancano personaggi sopra le righe e decisamente squilibrati, come possiamo vedere dalle nuove foto della serie.

Un grande ruolo verrà giocato da Alexander Skarsgard, attore svedese che interpreterà il diabolico Randall Flagg, descritto dalla collega Fiona Dourif come una sorta di "Trump sexy". Sarà infatti il villain principale della serie, già apparso ne L'ombra dello scorpione e in altri lavori letterari di King con diversi nomi (anche ne La Torre Nera). Descritto come la personificazione del male dallo stesso autore, Flagg ha lo scopo di generare conflitti per distruggere qualsiasi forma di civiltà umana.

Al cast si è aggiunto anche Ezra Miller, che interpreterà il personaggio noto come Trashcan Man, un sopravvissuto con l'ossessione della piromania, sicuramente protagonista di qualche scena grottesca a base di esplosivi e fiamme. Nelle altre foto troviamo anche un tribunale improvvisato con dei tipi poco raccomandabili ad amministrare la giustizia, testimonianza del fatto che l'ordine sociale è stato sovvertito in seguito al virus che ha sconvolto il mondo.

Non mancheranno elementi sovrannaturali cari a Stephen King, come è possibile vedere nel trailer italiano di The Stand. Ormai manca poco all'uscita, prevista per il 3 gennaio 2021 sulla piattaforma Starz.