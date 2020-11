The Stand, Ezra Miller si unisce al cast della serie tratta da King: ecco un'immagine

Entertainment Weekly ha rivelato che The Stand, l'attesa serie TV basata sul celebre romanzo post-apocalittico di Stephen King conosciuto in Italia come L'ombra dello scorpione, vedrà nel cast anche Ezra Miller, interprete di Flash nel DCEU e star della saga di Animali Fantastici.

La notizia giunge a sorpresa in quanto manca solamente un mese al debutto dello show su CBS All Access, che manderà in onda la premiere il prossimo 17 dicembre. Come confermato dallo showrunner Benjamin Cavell, Miller vestirà i panni del piromane Trashcan Man ("Pattumiere").

"È diverso da qualsiasi modo in cui abbiate visto Ezra prima d'ora, e si è impegnato molto" ha spiegato Cavell alla rivista. "È un grande fan del libro e si era innamorato di questo personaggio, voleva interpretarlo da molto tempo. Durante la nostra prima chiamata, ha descritto Trash come "l'incarnazione della piromania". L'unica cosa di cui questo ragazzo era capace, e l'unica area della vita in cui si sentiva a suo agio, erano gli esplosivi e gli strumenti di fuoco e distruzione."

Qui potete trovare il trailer ufficiale di The Stand. Vi ricordiamo che in questo periodo Miller è impegnato sul set di Animali Fantastici 3, mentre prossimamente riprenderà i panni di Flash per lo stand-alone che lo vedrà come protagonista.