The Stand: Fiona Dourif sarà 'Rat-Man' nella serie tratta da Stephen King

Come rivelato ai microfoni di SYFY.com, Fiona Dourif si è unita al già imponente cast di The Stand, la serie tratta dal romanzo post-apocalittico di Stephen King che approderà sul servizio di streaming CBS All Access entro l'anno, presumibilmente.

Fiona Douris ha appunto rivelato: "Interpreto Rat-Man. Vi ricordate di Rat-Man, giusto? Beh Rat-Man adesso è Rat-Woman, il ché è grandioso. Ho letto il libro e ho guardato anche la miniserie televisiva. Adoro The Stand". La Douris è figlia di Brad Douriff, attore nominato all'Oscar come miglior attore non protagonista per Qualcuno volò sul nido del cuculo e poi apparso anche in film come Dune, Mississippi Burning, Velluto blu, La bambola assassina e ne Le due torri e Il ritorno del re nella saga de Il Signore degli Anelli.

Fiona Dourif va così a unirsi ai già confermati James Marsden, Amber Heard, Heather Graham, Odessa Young, Jovan Adepo, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Eion Bailey, Katherine McNamara, Hamish Linklater, Greg Kinnear, Alexander Skarsgård e Whoopi Goldberg, con Josh Boone incaricato di scrivere la versione per il piccolo schermo e occupare la posizione di showrunner e produttore esecutivo.

La riprese sono iniziate lo scorso settembre e queste dovrebbero protrarsi almeno fino a marzo per poi proseguire con i lavori in sala montaggio e di post-produzione degli effetti visivi. Con questo calendario, il programma di mandare in onda i primi episodi nella parte conclusiva del 2020 (ovvero da settembre in poi) dovrebbe essere confermato.

The Stand è ambientata in un mondo post-apocalittico dove un virus ha spazzato via il 99% della popolazione. Il destino dell'umanità è affidato a un piccolo gruppo, guidato dall'ultra centenaria Mother Abagail (Whoopi Goldberg). Dovranno però fare i conti con Randall, una vera e propria figura demoniaca che compare anche in altre opere del re dell'orrore.

Riguardo alla serie, lo stesso King ha promesso: "Siamo liberi da tutte quelle catene che invece furono imposte alla miniserie originale. Non solo il budget è più grande, ma siamo liberi in termini di linguaggio, in termini di violenza. E lo saremo in tutti i modi che non ci furono concessi con l'originale. CBS All Access vuole davvero che funzioni, e ci stanno mettendo dietro molte risorse. Quindi sono fiducioso. Ma siamo ancora ai primi giorni. Il cast non è ancora completo. Mio figlio Owen ha scritto alcune delle sceneggiature e sono fantastiche. Per ora va benissimo così."