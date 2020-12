The Stand: Jovan Adepo rivela qual è stata la scena più difficile da girare

The Stand nel secondo episodio della prima stagione ci ha presentato un nuovo personaggio importante, Larry Underwood, interpretato da Jovan Adepo. Lo show, tratto dal romanzo post apocalittico L'ombra dello scorpione di Stephen King, sta esplorando nuovi lati della pandemia che ha colpito l’umanità e mettendo alla prova i nostri protagonisti.

Larry è un musicista la cui carriera non è andata esattamente come previsto quando finisce per essere uno dei pochi a sopravvivere alla pandemia. L'episodio vede Larry e la collega sopravvissuta Rita Blakemoor (Heather Graham) che fuggono da New York all'inizio di quello che alla fine sarà un viaggio verso ovest.



Nell'episodio, Larry e Rita scendono nelle fogne per allontanarsi da un gruppo di uomini che vogliono violentare Rita ma non è una fuga facile tra imprevisti e topi. Rita finisce per abbandonare Larry ad un certo punto che a causa delle droghe che ha preso ha una terribile allucinazione sulla madre morta. Per Adepo, filmare quella precisa scena straziante è stata la sfida più grande nel realizzare The Stand.



"La parte più difficile è una sequenza in particolare che è stata l'esperienza delle fogne nel mio viaggio a New York. È stata dura perché è stato incredibilmente estenuante girare come se fossimo quasi completamente immersi sott'acqua", ha detto Adepo.

"E poi c'erano i topi, voglio dire, anche loro sono come degli artisti nella scena. Quindi, devono fare quello che noi abbiamo bisogno che facciano quando ne abbiamo bisogno. Abbiamo trascorso tre o quattro giorni da soli su quella sequenza e poi passiamo al resto dell'episodio. Questo è stato probabilmente uno degli episodi più difficili solo per il tipo di costruzione e coreografia di tutto questo" ha concluso Adepo.

Lo showrunner di The Stand ha spiegato le differenze tra la serie e il libro e inoltre un produttore ha assicurato che ci sarà un cameo di Stephen King in The Stand.

The Stand uscirà in Italia il 3 gennaio 2021 su Starzplay.