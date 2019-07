The Stand: Marilyn Manson si unisce al cast della serie

Dopo la conferma riguardo l'inizio delle riprese di The Stand, abbiamo ulteriori notizie sul cast che avrà il compito di trasporre il mondo creato dalla penna di Stephen King sul piccolo schermo. Andiamo a vedere quindi le ultime conferme a riguardo.

Stando ai vari rumors chje circolano sullo sjow, troveremo James Marsden e Amber Heard nella miniserie The Stand, interpreti rispettivamente di Stu Redman, capo della Free Zone, e Nadine Cross, ex insegnante con una malsana fissazione per il malvagio Randall Flagg. Abbiamo invece la conferma che Marilyn Manson entrerà a far parte del cast dello show. Non è ancora stato annunciato quale personaggio avrà il volto dell'artista statunitense, sappiamo però che nella colonna sonora di The Stand troveremo una cover di "The End" dei Doors cantata da Marilyn Manson.

Anche Whoopi Goldberg è in fase di trattative avanzate per il ruolo di Mamma Abigail, donna di 106 anni immune al virus che ha ucciso il 99% dell'umanità, e che ha condotto i sopravvissuti nella cittadina di Boulder, Colorado. Odessa Young invece sarà il volto del personaggio di Frannie Goldsmith, una ragazza incinta che si unisce al gruppo dei sopravvissuti guidati da Stu.

Le dieci puntate che dovrebbero comporre la miniserie saranno scritte da Josh Boone e Ben Cavell, non abbiamo ancora notizie riguardo alla data di uscita di The Stand.