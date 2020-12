The Stand, Nat Wolff spiega cosa vuol dire essere il cattivo in una serie di Stephen King

Nel corso di una recente intervista Nat Wolff, che nella serie tv The Stand interpreta il cattivo Lloyd Henreid, ha spiegato cosa vuol dire essere il villain di una storia di Stephen King.

Per i pochi che non hanno mai letto il romanzo basti sapere che Lloyd Henreid è un criminale che al momento dello scoppio della pandemia causata dal virus Captain Trips viene dimenticato in prigione, e finirà col diventare il braccio destro del malvagio Randall Flagg. Come molti dei personaggi dell'iconico romanzo di Stephen King, però, Lloyd non è un semplice aiutante anzi può vantare una forte caratterizzazione, e parlando con ComicBook l'attore ha raccontato tutta la sua gratitudine per aver ottenuto la parte.

"Penso che non sia stato solo interpretare qualcuno scagnozzo malvagio, Lloyd è un'anima persa la cui debolezza è stata usata da Randall Flagg", ha detto Wolff. "E mi ha ricordato quelle persone che vedi nei documentari sui leader di una setta: li vedi e capisci che si tratta di persone normali, sicuramente deboli e danneggiate emotivamente ma non necessariamente malvagie che finiscono col fare queste cose atroci senza neanche crederci davvero. Era di gran lunga il mio personaggio preferito nel libro. Mi sono sentito così fortunato ad averlo interpretato".

L'attore ha aggiunto: "Sono un grande fan di Stephen King. Voglio dire, ho letto questo libro quando ero un liceale".

