The Stand: Nat Wolff si unisce al cast della serie tratta da L'ombra dello scorpione

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Nat Wollf è entrato a far parte del cast di The Stand, la serie televisiva prodotta da CBS All Access e tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King, da noi edito col titolo L'ombra dello scorpione.

Wolff va così ad aggiungere ai già confermati Alexander Skarsgard - quest'ultimo nella parte di Randall Flagg - Marilyn Manson, James Marsden, Amber Heard, Odessa Young, Whoopi Goldberg e Henry Zaga. Il romanzo era già stato sottoposto a un trattamento da miniserie televisiva nel corso degli anni Novanta ma alla fine si decise di non proseguire per non intaccare l'intensa natura del materiale originale. Le riprese sono attualmente in corso e la serie potrebbe debuttare sul canale streaming della CBS già dal prossimo anno.

Il personaggio di Wolff è descritto come "un meschino criminale che giurerà lealtà assoluta a Randall Flagg, l'Uomo in Nero". Showrunner della serie, lo ricordiamo, è Josh Boone.

La trama del romanzo, di genere post apocalittico, mostra un mondo decimato da un virus mortale che ha annientato il 99% della popolazione mondiale. Il personaggio di Flagg appare qui per la prima volta, per poi diventare successivamente una presenza ricorrente all'interno di altri racconti dell'autore statunitense. In The Stand egli appare come una figura demoniaca, un tiranno che ha gettato le basi per costruire una comunità di criminali e persone violente.

Non è ancora stata resa pubblica una data ufficiale per la messa in onda della serie, ma Stephen King ha confermato che ci sarà un finale diverso dai libri: "Ce lo avevo da anni [il nuovo finale]. Ho sempre voluto scoprire cosa è accaduto a Stu e Frannie quando tornano indietro".