The Stand, nuove foto per l'inquietante serie di Stephen King: ecco le immagini inedite

Abbiamo scoperto la data di uscita di The Stand, nel frattempo vi segnaliamo alcune foto inedite che ci permettono di dare uno sguardo agli attori protagonisti dello show prodotto da CBS e tratto dal romanzo di Stephen King.

Le immagini presenti in calce alla notizia ci mostrano i personaggi interpretati da James Marsden, Hamish Linklater, Odessa Young ed Owen Teague, volti rispettivamente di Stu Redman, Dr. Ellis, Frannie Goldsmith e Harold Lauder. Loro saranno i protagonisti della storia ambientata in un mondo post apocalittico, dopo che una pandemia ha ucciso più del 90% della popolazione. Si tratta di uno dei romanzi scritti da Stephen King che ha riscosso un notevole successo, per questo il produttore esecutivo Benjamin Cavell ha voluto rimarcare con i giornalisti di Comicbook.com la grande attenzione posta da tutti nel creare la migliore serie possibile.

Ecco il suo commento: "Tutti, ed intendo Taylor, io, gli attori e la troupe, ci siamo sentiti responsabili a fare del nostro meglio per questa opera iconica. Sappiamo quanto sono affezionate le persone a questo libro, anche per noi è così, ma ci siamo concentrati soprattutto sulle persone. Anche il cast e la troupe sono dei grandi fan, il capo elettricista mi ha mostrato una copia autografata della prima edizione di The Stand. È uno dei romanzi americani più importanti del ventesimo secolo".

La serie farà il suo debutto in Italia il prossimo 3 gennaio, nel frattempo ecco altre foto di The Stand.