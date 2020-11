The Stand, nuovo teaser per la serie tv tratta dal romanzo di Stephen King

Nelle scorse settimane abbiamo scoperto quali sono stati i cambiamenti a The Stand approvati da Stephen King, in attesa dell'arrivo delle puntate della prima stagione vi segnaliamo il nuovo spot dedicato allo show.

In calce alla notizia trovate il video condiviso nell'account ufficiale di YouTube di CBS, network che produce la serie. Nel filmato possiamo notare alcuni degli attori che fanno parte del ricco cast di The Stand, troveremo infatti: James Marsden, Amber Heard, Heather Graham, Odessa Young, Jovan Adepo, Alexander Skarsgard, Whoopi Goldberg e tanti altri, mentre la regia sarà affidata a Josh Boone, che si occuperà di trasporre per il piccolo schermo le vicende del romanzo omonimo scritto da Stephen King nel 1978.

Nella serie post apocalittica seguiremo i sopravvissuti ad una pandemia globale che ha ucciso più del 90% della popolazione mondiale. I pochi esseri umani rimasti sono così impegnati in una lotta tra bene e male, questi ultimi in particolare guidati dal misterioso Randall Flagg. Le vicende dello show andranno avanti per nove puntate, mentre la data di uscita in America è fissata per il 17 dicembre.

Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo qualcosa in più riguardo la data di uscita italiana, nel frattempo vi lasciamo con l'ultimo trailer dedicato a The Stand.