The Stand, dal NYCC il nuovo trailer della serie ispirata al romanzo di Stephen King

Dopo essersi presentato al mondo lo scorso agosto con un primo trailer, The Stand è stato anche parte dell'attuale edizione del New York Comic Con, dove ci è stato mostrato un ulteriore sguardo alla serie di CBS All Access.

Con un'apparizione a sorpresa di Whoopie Goldberg, a cui si sono uniti anche James Marsden, Odessa Young, Amber Heard, Greg Kinnear, Jovan Adepo e Owen Teague, assieme ai produttori Benjamin Cavell e Taylor Elmore, la serie tv The Stand ha fatto chiacchierare non poco i partecipanti del NYCC (e il web), soprattutto per via del nuovo materiale promozionale presentato per l'occasione.

Ecco allora non solo un nuovissimo trailer, ma anche una suggestiva key art, che trovate entrambe in calce alla notizia.

La miniserie in 9 episodi che debutterà il 17 dicembre in America, infatti, non potrebbe essere più attuale. Come recita anche la sinossi ufficiale, la storia è infatti ambientata "in un mondo decimato da un'epidemia e intrecciato alla battaglia elementale tra bene e male. Il destino dell'umanità è tutto sulle spalle di Mother Abigail, una donna di 108 anni (Whoopi Goldberg), e di un gruppo di sopravvissuti, e I loro incubi peggiori sono personificati da un uomo con un sorriso letale e dei poteri inimmaginabili: Randall Flagg, L'Uomo in Nero (Alexander Skarsgård)".

Nello stellare cast di The Stand troviamo anche, tra gli altri, Henry Zaga, Daniel Sunjata, Brad William Henke, Natalie Martinez, Heather Graham, Nat Wolff, Eion Bailey, Katherine McNamara e Hamish Linklater.