The Stand: le prime immagini della serie de L'ombra dello Scorpione di Stephen King

Finalmente abbiamo la possibilità di dare uno sguardo alla miniserie di The Stand (L'ombra dello Scorpione nel libro italiano), l'ultimo dei molti adattamenti televisivi tratti dalle opere di Stephen King.

Le immagini pubblicate da Vanity Fair non fanno che confermare l'alto budget previsto per la serie, che si propone di adattare senza restrizioni il romanzo del 1978. La storia vede quindi i protagonisti impegnati nella sopravvivenza all'interno di un mondo in cui una pandemia globale ha decimato la popolazione: avremo la possibilità di vedere come reagiranno i vari personaggi, divisi tra la volontà di pensare solo ai propri interessi e la comprensione di come soltanto l'unione faccia la forza in una situazione disperata.

Sebbene Stephen King abbia calmato gli animi, molti hanno visto nel romanzo più di qualche punto in comune con la pandemia in corso, per cui sarà interessante vedere come reagirà il pubblico nel vedere rappresentata un'estremizzazione della situazione attuale. Nelle varie foto tratte dal film (qui sotto) si respira in effetti una vera atmosfera apocalittica, e in particolare vediamo Larry Underwood e Rita Blakemoor farsi largo tra le auto abbandonate; in un altro scatto dei personaggi dall'aria minacciosa sono completamente nascosti da maschere e dispositivi di protezione. Cosa ne pensate delle foto? Restituiscono bene quanto letto su carta?

Vi ricordiamo che il cast sarà composto da Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgard, Owen Teague, Odessa Young, Heather Graham, e che è stato reso noto il periodo di uscita previsto per The Stand.