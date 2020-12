The Stand, il produttore assicura: 'Ci sarà un cameo di Stephen King'

Che si tratti di film o serie TV, Stephen King ama molto apparire negli adattamenti dei suoi romanzi. Stando a quanto rivelato da Benjamin Cavell, lo scrittore apparirà anche nell'imminente The Stand, la serie tratta dal libro L'ombra dello scorpione del 1978.

Nel corso della sua carriera quarantennale, King ha assunto vari ruoli negli adattamenti del suo lavoro, dimostrando quindi di apprezzare notevolmente le produzioni create. Ma con con le miriadi di show sfornati ogni anno, per il Re dell'horror è sempre più complicato riuscire a fare delle comparsate. Sembra che però dovrebbe riuscire a partecipare a The Stand:



"Direi che ci sono buone possibilità che voi possiate vederlo questa volta", ha detto Cavell all'inizio di questo mese durante una presentazione virtuale del panel della Television Critics Association, per SYFY WIRE.

Nel frattempo Stephen King continua a sfornare suggerimenti sui film e le serie tv da guardare. Il suo ultimo consiglio è stato Wade in the Water, un film drammatico indipendente presente u Amazon Prime Video e basato sulla storia di un uomo che riceve un cd con un contenuto molto particolare. In passato King ha anche suggerito Escape at Dannemora, la miniserie diretta da Ben Stiller che narra le vicende di una spettacolare fuga di prigione realmente accaduta nel 2015.