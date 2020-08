The Stand: ecco quando esce la serie TV de L'ombra dello Scorpione di Stephen King

Dopo molta attesa, finalmente CBS All Access ha deciso di rivelare ufficialmente la data della premiere dell'anticipatissima The Stand, serie televisiva sviluppata da Josh Boone e basata sull'omonimo romanzo di Stephen King (in italiano L'ombra dello scorpione) e pronta a mostrarsi ai suoi fan il prossimo 17 dicembre.

Sebbene Stephen King abbia calmato gli animi, molti hanno visto nel romanzo più di qualche punto in comune con la pandemia in corso, per cui sarà interessante vedere come reagirà il pubblico nel vedere rappresentata un'estremizzazione della situazione attuale.



Nelle varie foto di The Stand si respira in effetti una vera atmosfera apocalittica, e in particolare vediamo Larry Underwood e Rita Blakemoor farsi largo tra le auto abbandonate; in un altro scatto dei personaggi dall'aria minacciosa sono completamente nascosti da maschere e dispositivi di protezione. Cosa ne pensate delle foto? Restituiscono bene quanto letto su carta?



Boone ha anche recentemente dichiarato:

"Ci siamo ispirati ad Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, e al modo in cui quei film di Spielberg venivano percepiti negli anni '70, e ai film pazzeschi che Oliver Stone ha fatto negli anni '90. L'intento è stato quello di fondere questi elementi in modo da raccontare questo epico racconto dark fantasy. Credo che sarà molto fico. La cosa più importante a cui stiamo mirando, e che l'originale non aveva, è il fatto che possiamo davvero realizzare la serie ai massimi livelli per quanto riguarda i contenuti R-rated ed altri elementi che non era possibile mettere in scena allora".

Vi ricordiamo che il cast sarà composto da Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgard, Owen Teague, Odessa Young, Heather Graham, e che è stato reso noto il periodo di uscita previsto per The Stand