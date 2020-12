The Stand, Randall Flagg è il diavolo? Alla scoperta della nuova serie di Stephen King

Nel corso di una recente intervista Benjamin Cavell, lo showrunner della nuova serie tv The Stand, ha parlato del celebre Randall Flagg, il temibile villain nato dalla mente di Stephen King.

Per descriverlo, Cavell ha addirittura tirato in ballo il Diavolo. Ecco cosa ha detto lo sceneggiatore a proposito del villain:

"Una delle cose davvero interessanti di Flagg è che non sono sicuro che sappia completamente chi o cosa sia. Nel libro è molto chiaro che non sa bene da dove viene, da quanto tempo è qui, tutte queste cose. Con Taylor Elmore, il mio caro amico e collega di Justified che ho portato in questa produzione per aiutarmi a svolgere il lavoro, abbiamo avuto molte molte discussioni su Flagg e Madre Abagail e sul fatto che essenzialmente si trovino un po' nella stessa posizione nei confronti di qualunque entità stia dando loro istruzioni. Una delle tante differenze tra loro però è che Madre Abagail ammette abbastanza candidamente, almeno all'inizio, che ci sono dei limiti ai suoi contatti con Dio, quell'entità che comunica con lei non le ha detto tutto. Mentre Flagg vede davvero tutto, ha un controllo totale eppure sentiamo che ha le stesse lacune che ha lei. In realtà ho una teoria, che non è necessario accettare per godersi lo spettacolo: secondo me le entità con cui sono entrambi in comunicazione sono la stessa entità."

Ricordiamo che The Stand arriverà in Italia dal 3 gennaio: per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo teaser di The Stand.