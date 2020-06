The Stand: ecco tutto quello che sappiamo sull'adattamento del romanzo di Stephen King

Dopo aver visto le prime immagini di The Stand, facciamo il punto della situazione sullo stato dei lavori dell'attesa serie TV incentrata sui sopravvissuti ad un virus che ha ucciso il 99% della popolazione mondiale.

Secondo quanto rivelano i giornalisti di TV Guide, sembrerebbe che le riprese dello show si siano concluse a marzo, in anticipo di quattro giorni rispetto ai programmi iniziali. È un ottima notizia, che ci permette di ipotizzare che non verrà rimandata la data di uscita delle dieci puntate che compongono lo show. Nonostante questo, non sappiamo ancora quando potremo vedere la prima stagione, in quanto il network ha scelto di non rivelare ancora la data di uscita di The Stand.

I personaggi che sono apparsi nelle pagine del racconto saranno interpretati da un cast d'eccezione: insieme a James Marsden e ad Amber Heard troveremo anche Whoopi Goldberg, Odessa Young, Marilyn Manson, che curerà anche la colonna sonora, Alexander Skarsgard e Owen Teague. Secondo varie indiscrezioni la serie non ci mostrerà il mondo post pandemia, preferendo concentrarsi sui pochi sopravvissuti e sui resti della società umana; inoltre lo stesso autore del libro ha rivelato di aver riscritto per l'occasione la conclusione della storia, che sarà completamente inedita.

