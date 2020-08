The Stand: Scopriamo il mondo post-apocalittico di Stephen King nel primo trailer

Dopo aver scoperto la data di uscita di The Stand, i fan delle opere di Stephen King potranno dare un primo sguardo al mondo della serie, grazie al primo trailer ufficiale condiviso su YouTube dall'account ufficiale di CBS.

Potete vedere il filmato in calce alla notizia, nella prima scena faremo la conoscenza del personaggio interpretato da Whoopi Goldberg, insieme a lei saranno presenti anche James Marsden, Alexander Skarsgard, Odessa Young, Amber Heard e molti altri. Come sapete la serie prodotta da CBS sarà un adattamento del romanzo di Stephen King, conosciuto in Italia come "L'ombra dello scorpione". Le vicende saranno incentrate su un gruppo di persone sopravvissute ad una pandemia globale, nata da un virus creato dall'uomo, inizialmente pensato per la guerra batteriologica e che è sfuggito da un laboratorio. Questo evento porterà alla morte del 99% della popolazione mondiale, oltre che di numerose specie di animali.

Come viene anche indicato nel trailer, la prima stagione farà il suo debutto il prossimo 17 dicembre, ecco il commento dello showrunner Benjamin Cavell sulla serie: "Nei due anni di lavoro su The Stand abbiamo sentito la responsabilità di cercare di adattare al meglio il lavoro più amato di uno degli scrittori più famosi degli ultimi tempi. Nessuno avrebbe mai pensato che questo capolavoro di quaranta anni fa sarebbe stato così attuale. Siamo fieri di poter raccontare questa storia originale a cui Stephen King ha aggiunto un finale che aveva in mente da anni". Se cercate altre curiosità sulla serie, vi segnaliamo questa intervista al regista di The Stand.