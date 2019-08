The Stand: la serie ha confermato i protagonisti e avrà un finale diverso dai libri

Era da diverso tempo che circolavano voci riguardo i nomi dei protagonisti di The Stand. Durante la presentazione di CBS All Access sono stati confermati gli attori che andranno ad interpretare i personaggi della serie ispirata ai libri scritti da Stephen King.

Nello show troveremo quindi James Marsden, conosciuto per il suo ruolo in Westworld, Amber Heard, recentemente vista in Aquaman e Henry Zaga e Odessa Young, presenti rispettivamente in Tredici e Assassination Nation.

Insieme saranno responsabili di portare sul piccolo schermo i personaggi di Stu Redman, ex operaio sopravvissuto al virus che ha ucciso più del 99% della popolazione mondiale, Nadine Cross donna legata al malvagio Randall Flagg, Frannie Goldsmith giovane ragazza incinta che riesce a percepire le vere intenzioni di Randall e infine con il voto di Henry Zaga vedremo Nick Andros un sordomuto pronto ad assumersi le responsabilità del comando.

Infine per chi dovesse aver già letto l'opera dello scrittore nativo del Maine ci sono importanti novità: i produttori esecutivi hanno rivelato che Stephen King è al lavoro su un nuovo finale della serie. "Per i fan che si sono sempre chiesti cosa è successo ai sopravvissuti di The Stand, l'episodio conclusivo ci mostrerà cosa succede dopo le vicende raccontate dai libri".

Per ora non è ancora stata rivelata la data di uscita della serie, ma pare che un famoso cantante si aggiungerà al cast di The Stand.