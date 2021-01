The Stand, la serie tratta da Stephen King arriva oggi in Italia su Starzplay!

Buone notizie per i fan italiani di Stephen King: da oggi anche nel nostro Paese si potrà facilmente accedere tramite Starzplay alla visione di The Stand, la miniserie di 9 episodi tratta dal romanzo L'Ombra dello Scorpione.

Lo show arriva infatti oggi sul catalogo della piattaforma streaming, alla quale è possibile registrarsi per una settimana di prova per poi, eventualmente, rinnovare l'abbonamento al prezzo di 4,99 euro mensili.

The Stand, come ben sanno i fan di Stephen King, seguirà le vicende di un gruppo di superstiti intenti a ricostruire un rinnovato tentativo di civiltà democratica in un mondo sconvolto dall'utilizzo di un'arma batteriologica conosciuta come Progetto Azzurro, mutazione letale dell'agente eziologico dell'influenza.

A guidare i superstiti è l'ultracentenaria Abagail Freemantle (Whoopi Goldberg), guida spirituale della città di Boulder, Colorado: con lei troviamo la studentessa Frannie, lo studente Harold, il tecnico Stuart, il musicista Larry, il professore Glen, l'insegnante Nadine, l'agricoltore Ray e Tom. I nostri dovranno però fare i conti con il gruppo guidato da Randall Flagg (Alexander Skarsgard), essere dai poteri sovrannaturali disposto a crocifiggere chiunque non voglia seguirlo.

