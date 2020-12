The Stand, la serie tratta da Stephen King arriva su StarzPlay: data e trailer italiano

È stata finalmente annunciata la data di uscita di The Stand in Italia. A svelarla è StarzPlay, che ha pubblicato anche la locandina ufficiale e il trailer italiano della serie tratta dal celebre romanzo di Stephen King.

Composta da nove episodi, la miniserie debutterà su CBS All Access il prossimo 17 dicembre per quanto riguarda gli Stati Uniti, mentre sarà disponibile nel catalogo italiano di StarzPlay dal 3 gennaio 2021.

Basata sull'omonimo romanzo di King conosciuto in Italia con il titolo "L'ombra dello scorpione", la serie post apocalittica seguiremo i sopravvissuti ad una pandemia globale che ha ucciso più del 90% della popolazione mondiale. I pochi esseri umani rimasti sono così impegnati in una lotta tra bene e male, questi ultimi in particolare guidati dal misterioso Randall Flagg.

Nel cast troviamo James Marsden, Amber Heard, Heather Graham, Odessa Young, Jovan Adepo, Alexander Skarsgard, Whoopi Goldberg e l'ultimo arrivato Ezra Miller, annunciato di recente nel ruolo del piromane Trashcan Man (Pattumiere). Lo show è creato e diretto da Josh Boone, regista di The New Mutants.

Cosa ne pensate di questo trailer? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti. Intanto, il Maestro dell'Horror ha anticipato che The Stand non sarà una copia 1:1 del romanzo.