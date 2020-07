The Stand: la serie tratta da Stephen King sarà epica, dark e R-rated, assicura il regista

Le prime immagini di The Stand ci hanno dato un primo assaggio di ciò che troveremo nella serie tratta dal romanzo di Stephen King, e ora il regista Josh Boone ci comunica che la produzione avrà contenuti adatti ad un pubblico adulto e non avrà limitazioni di sorta.

Del resto, The Stand si propone di portare su schermo la storia di un'epidemia che ha decimato la popolazione mondiale, costretta ora a vivere in un mondo violento e pieno di insidie. Boone, che dirigerà gli episodi iniziali e finali della prima stagione, è tornato a parlarne in un'intervista per Slashfilm:

"Ci siamo ispirati ad Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, e al modo in cui quei film di Spielberg venivano percepiti negli anni '70, e ai film pazzeschi che Oliver Stone ha fatto negli anni '90. L'intento è stato quello di fondere questi elementi in modo da raccontare questo epico racconto dark fantasy. Credo che sarà molto fico. La cosa più importante a cui stiamo mirando, e che l'originale non aveva, è il fatto che possiamo davvero realizzare la serie ai massimi livelli per quanto riguarda i contenuti R-rated ed altri elementi che non era possibile mettere in scena allora".

Il riferimento, più che al romanzo originale, sembra essere alla miniserie del 1994. Sicuramente gli autori hanno cercato di fare qualcosa che rispetti la narrazione di King e non rinunci a stupire lo spettatore anche dal punto di vista della messa in scena, con contenuti crudi e spietati.

