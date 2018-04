The Stand di Stephen King sta per diventare una serie TV per CBS?

Un nuovo rumor apparso in rete vuole il famosissimo libro(in italiano L'Ombra dello Scorpione), scritto dal maestro, pronto per diventare una serie TV da ben 10 ore, a cura die proposta nel servizio All Access.

Moltissimi di voi conosceranno già Stephen King, il famosissimo scrittore americano ed autore di best sellers internazionali molto apprezzati da un pubblico di tutte le età. King è famoso per le sue storie complicate e longeve, come nel caso di IT, un vero e proprio mattone da più di mille pagine che è stato recentemente protagonista di un riuscitissimo remake cinematografico.

Nonostante King ci abbia abituato a libri molto lunghi da leggere, ce n'è uno in particolare che tocca la cifra record delle 1334 pagine, ed è The Stand, in italiano tradotto con L'Ombra dello Scorpione: ecco, pare che sia proprio questo il protagonista di una nuova serie TV a cura di CBS, che verrà proposto all'interno del servizio di streaming All Access.

Non è la prima volta che The Stand arriva sul piccolo schermo; nel 1994 è toccato alla miniserie a cura di Mick Garris, show che in totale durava circa 6 ore. Ma quello che ha in mente CBS, secondo i rumor, è qualcosa di più ambizioso: che sempre mantenendo il format della serie TV e snobbando una classica trilogia di film, vuole creare un prodotto lungo circa 10 ore.

L'Ombra dello Scorpione è un racconto post apocalittico ambientato in un mondo la cui popolazione è stata sterminata da una terribile influenza. Solo l'1% è sopravvissuto, ed è in questo cupo clima che farà ritorno uno degli antagonisti per eccellenza di King, ovvero Randall Flagg.

Ovviamente molti altri racconti di King sono riusciti a farsi strada verso il mondo del cinema e delle televisione e trasformarsi in film o serie TV. E voi cosa ne pensate di questo rumor? Sareste felici di vedere L'Ombra dello Scorpione trasformarsi in una serie TV da 10 ore? Ma soprattutto, avete letto il libro di King?