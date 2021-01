The Stand e The Shining fanno parte dello stesso universo? Un easter egg lo confermerebbe

Siete pronti per uno Stephen King Universe? La nuova serie The Stand, basata sul romanzo L'ombra dello Scorpione, potrebbe essere collegata a The Shining grazie ad un riferimento che non è di certo sfuggito all'occhio attento dei fan.

Nell' episodio 3, intitolato Blank Page, un misterioso personaggio arriva nella Zona Libera di Boulder, protetta da Madre Abigail (Whoopi Goldberg). Si tratta di un messaggero inviato dal diabolico Randall Flagg, pronto ad uccidere Madre Abigail e tutti coloro che non si piegheranno di fronte a lui. Un flashback ci mostra quindi il messaggero intento ad inginocchiarsi davanti a Flagg e mentre lo fa è possibile scorgere alle sue spalle un inconfondibile tappeto.

La fantasia è identica a quella che abbiamo notato fuori dalla stanza 237 dell'Overlook Hotel, in The Shining di Stanley Kubrik. Ciò ci spinge a credere che, come già avviene nei libri di King, anche nelle serie e nei film Randall Flagg possa apparire un po' ovunque.

Per King il personaggio rappresenta il male assoluto e lo ha incluso, sebbene con nomi diversi, in molti dei suoi romanzi. Persino nella saga fantasy de La Torre Nera è possibile incontrarlo: qui viene messo in chiaro la sua abilità di apparire in dimensioni diverse, qualcosa che potrebbe accadere anche nelle future opere cinematografiche o televisive.

Secondo le teorie dei fan The Stand sarebbe invece ambientato nello stesso identico universo di Shining: i protagonisti sarebbero immuni alla pandemia che ha sconvolto il mondo proprio perché dotati dello shining (luccicanza). Dopo Doctor Sleep potremmo quindi addentrarci nuovamente nell'Overlook Hotel in qualche modo? In attesa di scoprirlo, Nat Wolf ha detto la sua sui villain di The Stand.