The Standups, Netflix rinnova lo show per una terza stagione

Tra le molteplici cancellazioni, Netflix ha deciso di rinnovare The Standups per una stagione 3. La notizia è stata rilasciata nelle ultime ore da un comunicato del gigante dello streaming che ha voluto dare un'altra opportunità a questo show di comici che ha riscosso fin qui un discreto successo.

In generale The Standups ha attratto il pubblico in maniera preponderante durante la quarantena, non essendo stato possibile per diversi mesi assistere a spettacoli comici dal vivo. La terza stagione dello spettacolo è attualmente in produzione e Netflix è alla ricerca di persone per assistere alle proiezioni a New York City del prossimo mese di agosto. L'Edison Ballroom su W. 47th Street ospiterà un cast di grandi artisti tra cui Mark Normand, Melissa Villaseñor, Brian Simpson, Dusty Slay, Janelle James e Naomi Ekperigin.

Nelle stagioni precedenti, le star del cabaret in primo piano includevano Nikki Glaser, Nate Bargatze, Fortune Feimster, Joe Lost, Kyle Kinane, Gina Yashere, Rachel Feinstein, Brent Morin, Deon Cole, Beth Stelling, Dan Soder e Aparna Nancherla.

Nell'ultimo anno Netflix ha cancellato moltissime produzioni, ed è sempre una gioia per i fan scoprire che in questo clima di parziale terrore qualcosa sia stato finalmente rinnovato. Una della cancellazioni che ha fatto maggiore scalpore è quella di Jupiter's Legacy, nessuno si aspettava infatti che una serie così acclamata dal pubblico potesse essere fatta fuori così da un momento all'altro. Per fortuna però, il gigante dello streaming ha messo in cantiere uno spin-off.