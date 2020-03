The Stolen Kids of Sarah Lawrence: Amazon lavora ad una serie limitata

Amazon sta lavorando ad una limited series basata sulla storia del New York Magazine, The Stolen Kids of Sarah Lawrence. La notizia è stata diffusa da Variety. La regista Reed Morano si occuperà di prendere il timone del progetto dietro la macchina da presa. La trama che verrà sviluppata è scritta da Ezra Marcus e James D. Walsh.

The Stolen Kids of Sarah Lawrence racconta la storia di un gruppo di studenti del Sarah Lawrence College del 2010 in balia di Larry Ray, ex detenuto e padre di un loro compagno di classe. A febbraio Ray è stato incriminato dai federali con l'accusa di traffico sessuale, estorsione, cospirazione, sfruttamento lavorativo e altri capi d'accusa.

Le autorità hanno iniziato le loro indagini dopo la prima pubblicazione della storia.



Blumhouse Television ha acquisito i diritti sul progetto lo scorso anno. Jason Blum, Marci Wiseman e Jeremy Gold saranno i produttori esecutivi di Blumhouse Television insieme a New York Magazine e Vox Media Studios.

Reed Morano ha firmato un accordo globale con Amazon Studios nel 2018. Recentemente ha lavorato come regista del pilota e produttrice esecutiva della serie Amazon, The Power. Morano nel 2017 è stata la prima donna a vincere sia un Emmy che un DGA Award per una serie drammatica, grazie al suo lavoro in The Handmaid's Tale. Inoltre è stata la prima donna a vincere il premio Emmy per la regia di una serie drammatica.

Per quanto riguarda i prossimi progetti di Amazon Studios, Nicole Kidman lavorerà in un adattamento del romanzo My Lovely Wife.

Regina Hall sarà protagonista del thriller Master, sempre prodotto da Amazon Studios.