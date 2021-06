The Suicide Squad, nuove foto dal set dello spin-off Peacemaker: c'è una rana da giardino

Mentre I fan attendono nuove informazioni su The Suicide Squad, il regista e sceneggiatore James Gunn procede a spron battuta nella realizzazione di Peacemaker, spin-off tv con protagonista John Cena.

"Peacemaker live. Proprio adesso" ha scritto James Gunn sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram. "Giriamo anche nel week-end così potremo concludere questo show in tempo! (Odio la rana da portico di Peacemaker nella terza foto, ma qualcuno su Twitter ha chiesto di vederla di nuovo)".

Ricordiamo che in Peacemaker ci sarà anche Steve Agee (Super, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Brightburn) che riprenderà il ruolo di The Suicide Squad di John Economos, il direttore del penitenziario federale di Belle Reve nonché aiutante di Amanda Waller di Viola Davis. Danielle Brooks (Orange Is The New Black) sarà invece Leota Adebayo, con Robert Patrick (Terminator 2: Il giorno del giudizio) nel ruolo di Auggie Smith. Jennifer Holland (Brightburn) riprenderà il ruolo cinematografico di Emilia Harcourt mentre Freddie Stroma (Bridgerton) debutterà come Adrian Chase aka Vigilante.

Sebbene i dettagli specifici sulla serie vengano mantenuti nascosti, è stato confermato che Peacemaker esplorerà le origini del personaggio che John Cena interpreterà in The Suicide Squad, nuovo cinecomic DC Films in uscita dal 6 agosto prossimo. Per altri approfondimenti, guardate altre foto dal set di Peacemaker svelate sempre dal regista e sceneggiatore James Gunn.