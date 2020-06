The Suicide Squad, Pete Davidson svela alcuni dettagli sul suo costume: chi interpreterà?

The Suicide Squad di James Gunn introdurrà una raffica di nuovi personaggi nell'universo esteso della DC, molti dei quali non sappiamo ancora precisamente chi potrebbero essere. Non abbiamo nemmeno molte informazioni sulla trama di questo film.

Insomma è tutto avvolto nel mistero, al punto che non sappiamo nemmeno quali personaggi interpretano gran parte degli attori. Una nuova aggiunta al franchise di Suicide Squad è la stella del Saturday Night Live, Pete Davidson, che di recente è tornato alla ribalta con il suo nuovo progetto The King of Staten Island.

Proprio durante la promozione di questa commedia ai microfoni di Yahoo Movies UK, il noto comico statunitense, ha dato qualche informazione in più sull'attesissimo The Suicide Squad. In particolare ha parlato del suo costume senza però rivelare precisamente quale ruolo gli sia stato affidato: "Ero in un costume grande e scomodo, ciò dovrebbe fare una grande differenza. Ho molte pistole e cose del genere".

Anche se non sappiamo chi interpreterà Pete Davidson in The Suicide Squad, sappiamo come sarà precisamente il suo costume grazie ad alcune foto scattate lo scorso anno. Si tratta dunque di un personaggio dotato di numerosissime armi e munizioni, con i capelli argentei. Chi potrebbe mai interpretare? Potrebbe essere Savant?

Intanto James Gunn rassicura i fan di The Suicide Squad, per vedere questa nuova pellicola, non sarà necessario rifarsi a quella precedente, che ha diviso notevolmente il pubblico. Non ci resta dunque che attendere.