The Suicide Squad, i protagonisti diventano personaggi di Rick and Morty su Instagram

Siamo piuttosto sicuri che James Gunn potrebbe divertirsi parecchio con l'universo di Rick and Morty: il regista di Guardiani della Galassia è folle abbastanza per aver a che fare con il mondo dello scienziato pazzo più amato del mondo, cosa che la produzione dello show sa evidentemente benissimo, almeno a giudicare dall'omaggio a The Suicide Squad.

Qualche giorno dopo l'uscita del trailer del nuovo episodio di Rick and Morty abbiamo infatti visto il profilo Instagram ufficiale dello show pubblicare delle singolari versioni dei personaggi del primo film DC di James Gunn che starebbero a pennello in un qualunque episodio della popolarissima serie animata.

Nel post in questione vediamo quindi il Bloodsport di Idris Elba seguito dall'immancavile Harley Quinn di Margot Robbie, ma anche da King Shark, Ratcatcher, Peacemaker, Polka-Dot Man e Rick Flag, tutti ovviamente in un'inedita versione animata che, a dirla tutta, dona davvero parecchio ai protagonisti del film attualmente nelle sale di tutto il mondo.

Insomma, cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un crossover tra due degli universi più folli del mondo del cinema e del piccolo schermo? A noi l'idea non suona assolutamente come malvagia! Vediamo, intanto, quale clamoroso ritorno ci aspetta nel nuovo episodio di Rick and Morty.