The Summer I Turned Pretty 2, Elsie Fisher e Kyra Sedgwick nel cast della serie Amazon

Dopo aver ricevuto il rinnovo per una nuova stagione, la serie Amazon The Summer I Turned Pretty dà il benvenuto nel cast a Elsie Fisher e Kyra Sedgwick.

The Summer I Turned Pretty è stato rinnovato per una seconda stagione ancor prima che la prima potesse debuttare su Amazon Prime Video, e ora lo show aggiunge nuovi volti al suo cast.

Elsie Fisher (Eighth Grade - Terza Media, Castle Rock) e Kyra Sedgwick (The Closer, The Woodsman - Il Segreto) sono infatti le new entry dei prossimi episodi, anche se al momento non abbiamo ancora alcun dettaglio riguardo ai loro possibili ruoli.

La seconda stagione, se seguisse in maniera fedele i libri di Jenny Han, ci porterebbe di nuovo a Cousins Beach, dove tuttavia sono ormai tutti al corrente del ritorno del tumore di Susannah (Rachel Blanchard). Nel frattempo, sembra che Conrad (Christopher Briney) sia sparito, e sarebbe Belly (Lola Tung) a partire alla sua ricerca.

Nel cast della prima stagione di The Summer I Turned Pretty abbiamo visto anche Jackie Chung, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Minnie Mills, Summer Madison Tom Everett Scott e Colin Ferguson. È difficile che questi nomi non vengano riconfermati per i nuovi episodi, ma vi terremo aggiornati sulle novità.