The Summer I Turned Pretty, Amazon rinnova lo show per la stagione 2

Prima ancora dell'atteso debutto di atteso debutto di The Summer I Turned Pretty, Amazon Prime Video annuncia il rinnovo dello show, assicurando già la stagione 2 dell'adattamento dei romanzi di Jenny Han, The Summer I Turned Pretty.

Lo show promette di essere un dramma multigenerazionale che ruota attorno a un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli, il rapporto in costante evoluzione tra madri e figli e il duraturo potere della forte amicizia femminile. Una serie coming of age sulle prime cotte, i primi cuori infranti e la magia di quell'estate perfetta.

La protagonista di The Summer I Turned Pretty è Bella (Lola Tung), una ragazza che passa ogni estate in vacanza alla casa al mare di proprietà della famiglia. Anche quest'anno ritroverà Susannah (Rachel Blanchard) e i fratelli Jeremiah (Gavin Casalegno) e Conrad (Christopher Briney), ma questa volta le dinamiche interne al gruppo di amici saranno un po' diverse e Bella si ritroverà coinvolta in un triangolo amoroso con i due fratelli, incapace di scegliere a chi riservare le sue attenzioni.

Insieme ai nomi già citati, fanno parte del cast della serie Amazon anche Jackie Chung, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

Dopo il successo della serie Netflix To All The Boys I've Loved Before, un nuovo show adatterà i romanzi young adult della Han, autrice dell'episodio pilota e showrunner della prima stagione insieme a Gabrielle Stanton. Tra i produttori esecutivi della prima stagione figurano anche Karen Rosenfelt, Hope Hartman, Mads Hansen e Nne Ebong. La stagione 2 di The Summer I Turned Pretty sarà invece guidata dalle showrunner Jenny Han e Sarah Kucserka.