The Summer I Turned Pretty, quando uscirà la nuova serie tratta dai libri di Jenny Han?

Se avete amato la saga di To All The Boys I'Ve Loved Before tratta dai romanzi di Jenny Han, allora non potete perdervi la nuova serie Amazon The Summer I Turned Pretty. Scopriamo insieme tutti i dettagli e quando arriverà sulla piattaforma.

Segnatevi la data sul calendario, perché dal 17 giugno potrete tornare a vivere le gioie e i dolori dell'adolescenza con la nuova serie Young Adult ispirata ai libri di Jenny Han, l'autrice di To All The Boys I'Ve Loved Before.

Se infatti vi era piaciuta la serie di film Netflix tratta dai romanzi della Han, è facile che anche la serie tv dedicata a un'altra delle sue opere, The Summer I Turned Pretty, possa fare al caso vostro.

La storia è incentrata su "Belly (Lola Tung), una giovane ragazza che d'estate è solita andare in vacanza alla casa al mare di proprietà della famiglia. Qui Belly si riunirà anche questa volta con gli amici Susannah (Rachel Blanchard), Jeremiah (Gavin Casalegno) e Conrad (Christopher Briney), ma questa volta le dinamiche tra loro saranno un po' diverse, specialmente quelle tra Belly e i due fratelli. Quest'anno, con gli ormoni in subbuglio, Belly si ritroverà parte di un triangolo amoroso con Jeremiah e Conrad, incapace di scegliere a quale dei due ragazzi riservare le sue attenzioni".

In calce alla notizia potete trovare il poster ufficiale di The Summer I Turned Pretty, che vedrà nel cast anche Jackie Chung, Alfredo Narciso, Sean Kaufman, Minnie Mills, Tom Everett Scott e Colin Ferguson.

Per ulteriori approfondimenti potete dare un'occhiata alla nostra recensione di To All The Boys I'Ve Loved Before e alla recensione di P.S. I Still Love You.