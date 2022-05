The Summer I Turned Pretty, Taylor Swift sul trailer: 'Grazie per aver messo il mio brano'

Taylor Swift è particolarmente contenta della scelta musicale compiuta da Jenny Han e la produzione di The Summer I Turned Pretty Pretty per il trailer della nuova serie Amazon.

Il prossimo 17 giugno su Amazon Prime Video arriverà una nuova serie tv ispirata ai libri di Jenny Han, la scrittrice di To All The Boys I'Ve Loved Before (saga che aveva già fornito le basi per il franchise di successo di Netflix con Lana Condor e Noah Centineo).

Sarà infatti il turno di The Summer I Turned Pretty, la storia di "Belly (Lola Tung), un'adolescente che d'estate è solita recarsi in vacanza alla casa al mare di proprietà della famiglia. Qui Belly si riunirà ancora una volta con gli amici di sempre Susannah (Rachel Blanchard), Jeremiah (Gavin Casalegno) e Conrad (Christopher Briney), ma quest'anno le dinamiche tra loro saranno leggermente diverse, specialmente quelle tra Belly e i due fratelli. Questa volta, con gli ormoni in subbuglio, Belly si ritroverà al centro di un triangolo amoroso con Jeremiah e Conrad, incapace di scegliere a quale dei due ragazzi dedicare le sue attenzioni".

E quest'oggi è stato finalmente mostrato un primo trailer dello show, pubblicizzato anche da una star d'eccezione: la cantante Taylor Swift si è infatti complimentata con Jenny Han e il team che ha messo su il trailer per aver inserito la sua personale versione del brano This love (che trovate anche nell'album Red - Taylor Version e che come singolo debutta proprio in queste ore).

E voi, darete un'occhiata a The Summer I Turned Pretty? Fateci sapere nei commenti.