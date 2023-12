The Sympathiser: quando esce e di cosa parla la serie tv con Robert Downey Jr

Questo è stato sicuramente un anno d'oro per Robert Downey Jr., che dopo gli anni trascorsi nei panni di Tony Stark lo abbiamo ritrovato nell'eccellente performance in Oppenheimer di Christopher Nolan, che potrebbe valergli la candidatura ai Premi Oscar. Prossimamente lo vedremo anche nella serie The Sympathizer, in arrivo in streaming su Max.

The Sympathizer di Park Chan-wook è una delle serie televisive più attese, poiché il progetto è basato sull'omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del premio Pulitzer nel 2015. Nelle prime immagini della serie, i fan hanno visto un Robert Downey Jr. quasi irriconoscibile, a causa del trucco necessario per interpretare diversi personaggi.

Lo show è uno sguardo sfaccettato sulla guerra del Vietnam e sull'identità degli immigrati, che fonde generi e stili in un thriller sofisticato.

La data di uscita di The Sympathizer non è ancora stata fissata, ma il recente trailer della HBO ha confermato che la serie debutterà nel 2024 e andrà in onda settimanalmente la domenica, come tutti gli show premium della HBO; inoltre, sarà anche disponibile in streaming sulla nuova piattaforma Max della Warner Bros. Discovery.

Lo scorso aprile, Warner Bros. ha diffuso il primo trailer di The Sympathizer durante l'incontro con gli investitori, in cui ha annunciato il nuovo servizio di streaming Max. Il trailer si apriva con un'intervista al nostro narratore e al personaggio principale chiamato Il Capitano, che offre all'intervistato una visione della complessa natura della guerra del Vietnam e della natura del lavoro di spia. Il trailer ci dà un assaggio della serie, della sua trama estesa, dei suoi numerosi colpi di scena, dei commenti sociali, della satira nera, degli intrighi politici, dell'identità americana e dello spionaggio.

Il trailer ci ha mostrato anche i diversi personaggi che Robert Downey Jr. interpreta, sfoggiando un make-up trasformista e accenti esagerati in ogni ruolo, e le diverse relazioni che condivide con il Capitano. Il trailer terminava dando spazio a tutti gli attori principali dell'incredibile cast dello show, tra cui Sandra Oh (Killing Eve) a Ky Duyen.