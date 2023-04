The Sympathizer, arriva il primo teaser trailer: Robert Downey Jr. interpreta 4 personaggi

Non 1, non 2, ma ben 4 volti differenti: Robert Downey Jr. è un vero trasformista. Nel nuovo teaser trailer di The Sympathizer l'attore americano assume addirittura quattro volti differenti.

Alcuni tra questi ci sono familiari: qualche tempo fa era stata infatti diffusa una foto dal set della serie di Parl Chan-Wook che mostrava l'attore in una veste quasi irriconoscibile: un colore rosso di capelli e un look decisamente strambo.

"Segretario: Hai mai ucciso qualcuno?

Hoa: Con le mie mani? No, non l'ho mai fatto".

Così inizia il teaser trailer di The Sympathizer diretto da Park Chan-wook, impostando già da subito il tono della serie, al contempo thriller (in quanto incentrato sulla storia di una spia in esilio negli USA) e comico:

"Robert: Facciamo così... tu lavori per me mentre io fingo di lavorare per loro. Fai la spia e la controspia allo stesso tempo, giusto?

Hoa: Eh...euhm...

Robert: Ma guardati! Tutto serioso. Saresti una pessima spia".

La miniserie HBO basata sull'omonimo romanzo del Premio Pulitzer Viet Tanh Nguyen vedrà nel cast anche Sandra Oh, protagonista di Killing Eve, ma anche Hoa Xuande, Toan Le, Le e Alan Trong, Fred Nguyen Khan e, naturalmente, Robert Downey Jr.



Dopo Old Boy e Decision to Leave (presentato al 75° Festival di Cannes), Park Chan-wook si cimenta in una serie dal tono misto e dal cast spettacolare, che porterà in scena una storia ricca di suspence ma, come si evince dal trailer, anche di ilarità.