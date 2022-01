The Sympathizer: ecco quando inizieranno le riprese della serie con Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. torna in TV dopo circa 20 anni dalla sua apparizione in Ally McBeal, set dal quale fu licenziato a causa del suo abuso di sostanze nella vita privata. Adesso, dopo l'addio al MCU, Downey Jr. prenderà parte a The Sympathizer, serie targata HBO. Scopriamo insieme quando avrà inizio la produzione!

Lo show è stato sviluppato da A24 in collaborazione il network, e vede in cabina di regia l'acclamato regista coreano Park Chan-wook (Oldboy). Un grande affare per RDJ, che guadagnerà circa 2 milioni di dollari a episodio per l'adattamento letterario di The Sympathizer scritto da Thanh Nguyen, dove interpreterà più personaggi. Tra questi ci saranno un membro del Congresso della California, un agente della CIA e un regista di Hollywood. La serie, concepita come un incrocio tra una satira e un thriller politico, si concentra su una spia comunista franco-vietnamita durante la guerra, che vive in esilio negli USA.

Per quanto riguarda l'inizio della produzione, secondo quanto riportato da Murphy's Multiverse le riprese dovrebbero iniziare nel mese di Giugno. Questo farebbe pensare a un'uscita di The Sympathizer che si va a collocare nel 2023 inoltrato. E voi, siete curiosi di vedere il ritorno di Robert Downey Jr. sul piccolo schermo? Fatecelo sapere nei commenti!