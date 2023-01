The Sympathizer: Robert Downey Jr. irriconoscibile nella serie di Park Chan-wook!

Mentre questa estate lo vedremo nell'attesissimo Oppenheimer di Christopher Nolan, in questi giorni Robert Downey Jr. si trova sul set di The Sympathizer, miniserie HBO basata sull'omonimo romanzo del Premio Pulitzer Viet Tanh Nguyen. Dalle prime foto trapelate sul set, possiamo scorgere il look dell'attore, reso completamente irriconoscibile.

Nella foto del set, che trovate nel post in calce a questa news, l'ex star del Marvel Cinematic Universe appare completamente irriconoscibile, con un parrucchino rosso riccio e una stempiatura in bella evidenza. Inoltre, l'attore sembra indossare del trucco facciale e forse anche delle protesi per sembrare molto più vecchio.

Mix tra un racconto di spionaggio e una satira sociale, la miniserie segue un uomo per metà francese e per metà vietnamita che ha servito come spia per le forze comuniste durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam e, in seguito, viene esiliato a Los Angeles dove si inserisce in una comunità di rifugiati vietnamiti. Considerando l'argomento trattato, il cast di The Sympathizer è composto per la maggior parte da attori vietnamiti e vietnamiti-americani, tra cui attori noti come Sandra Oh, Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le e Alan Trong.

Un recente report ha rivelato che per The Sympathizer Robert Downey Jr. percepirà almeno 2 milioni di dollari a episodio, rendendolo uno degli attori più pagati della storia della televisione. Lo stipendio così elevato è dato dal fatto che Downey Jr. interpreterà diversi antagonisti, che rappresentano tutti un diverso ramo dell'establishment americano, tra cui un deputato, un agente della CIA e un regista di Hollywood. Pertanto, queste nuove foto sul set mostrano quello che sarà uno dei tanti look che l'ex attore del MCU avrà in The Sympathizer.

Downey Jr. ha recentemente sorpreso tutti quando si è rasato la testa sui social media e ha fatto delle apparizioni pubbliche, ma in base a questa foto del set, sembra che sia stato necessario indossare dei parrucchini per i suoi molteplici ruoli in The Sympathizer.

Inoltre, alcune recenti voci di corridoio indicano che Downey Jr. potrebbe tornare nel MCU in Avengers: Secret Wars.