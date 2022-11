The Sympathizer: Sandra Oh nella serie HBO con Robert Downey Jr.!

Arrivano oggi nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la serie tv targata HBO Max con protagonista la star del Marvel Cinematic Universe Robert Downey Jr. Lo show, diretto dal regista coreano Park Chan-wook (Oldboy), è l' adattamento del omonimo romanzo vincitore del Premio Pulitzer scritto da Thanh Nguyen.

Nelle ultime ore è stato confermato che Sandra Oh, Kieu Chinh (Dynasty) e Nguyen Cao Ky Duyen (Paris By Night) sono entrate a far parte del cast della serie. La protagonista di Killing Eve vestirà i panni della femminista Sofia Mori e si unirà al cast principale composto da Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le e Alan Trong.

The Sympathizer è un thriller di spionaggio misto a satira che si concentrerà su una spia comunista franco-vietnamita durante la guerra del Vietnam, che vive in esilio negli USA. Descritto come un'"esplosiva esplorazione dell'identità e dell'America, un avvincente romanzo di spionaggio e una potente storia di amore e amicizia", il racconto originale è considerato come un nuovo classico della narrativa di guerra ed è stato paragonato alle opere di Kafka, Orwell e le Carré.

Oh ha recentemente preso parte alla quarta e ultima stagione della serie vincitrice di un Emmy Killing Eve. Inoltre, ha recitato nella serie drammatica Netflix The Chair e ha doppiato alcuni personaggi in Invincible di Amazon e in The Sandman di Netflix.