The Talisman: la serie Netflix che unisce Steven Spielberg, Stephen King e Duffer Brothers

Raramente l'annuncio di un nuovo progetto riuscirà a eccitarvi come The Talisman. Steven Spielberg ha tentato per anni di adattarlo su grande schermo, ma ora il romanzo di Stephen King finirà sui piccoli schermi Netflix con due nuovi ospiti speciali a bordo: i Duffer Brothers di Stranger Things, già al lavoro sul primo episodio.

L’ultima volta che avevamo sentito un aggiornamento su The Talisman era il 2019 e all’epoca si parlava ancora di un film. Ad assicurarsi i diritti sul romanzo di Stephen King era stato Steven Spielberg, che aveva tentato per anni di portare a compimento un progetto per grande schermo. Ma nel frattempo, due giovani promesse si sono fatte avanti nel panorama della serialità. Due fratelli che, negli anni, hanno sempre ribadito la sconfinata influenza che proprio Spielberg e King hanno sempre sortito sul loro lavoro: i Duffer Brothers di Stranger Things.

Ora sono proprio loro, a bordo come produttori esecutivi per questo nuovo, promettente progetto Netflix in collaborazione con Paramount Television Studios, ad aggiornare sulla situazione i microfoni di Variety: "È incredibile. Abbiamo avuto un incontro con Steven Spielberg e gli altri produttori. È ancora presto adesso, ma abbiamo già uno schema per il primo episodio. Penso che con Spielberg ciò che davvero è così stimolante sia quanto ama la gioia della narrazione, in particolare con questa storia. Ci sono molte cose soprannaturali, c'è un lupo mannaro, molte cose eccitante che stanno accadendo. Ma alla radice di tutto si tratta di una madre e suo figlio e della loro relazione e del loro amore reciproco. Speriamo davvero che la serie sia portata a compimento, siamo molto eccitati".

A bordo anche lo showrunner e sceneggiatore Curtis Gwin che ha già lavorato sulla serie Netflix dei Duffer: in arrivo il finale di stagione di Stranger Things 4 e sarà una carneficina, tanto che David Harbour gli ha dedicato un’intera intervista di commiato da Stranger Things. Nel frattempo, per quanto riguarda il lato King, lo scrittore ha appena visto distribuito il nuovo film tratto dal romanzo del figlio e fortemente ispirato al suo lavoro: Black Phone come Stand By Me all’inferno, ha detto lo scrittore sul film che ricalca anche particolarmente la biografia del regista Scott Derrickson.

Per quanto riguarda The Talisman, la trama originale del romanzo di King, scritto a quattro mani con Peter Straub, aveva come protagonista il dodicenne Jack Sawyer, che si imbarca in una ricerca epica - un viaggio dalla costa del New Hampshire alla costa della California - per trovare il talismano che salverà la vita della madre morente. Il viaggio di Jack lo porta nei Territori, un universo medievale parallelo, dove la maggior parte delle persone del suo stesso universo hanno analoghi chiamati "gemelli". Anche la regina dei Territori, gemella della madre di Jack, sta morendo".