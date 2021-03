The Talisman, Steven Spielberg e i Fratelli Duffer insieme per l'opera di Stephen King

Nuovo giorno, nuovo adattamento di un'opera di Stephen King. Questa volta si tratta di The Talisman, romanzo fantasy pubblicato nel 1984 dal Maestro dell'Horror assieme a Peter Straub, che arriverà sul piccolo schermo in forma seriale grazie a Steven Spielberg e ai Fratelli Duffer.

Come racconta l'Hollywood Reporter, si tratta un progetto molto caro a Spielberg, che ha passato diversi decenni nel cercare di realizzare una trasposizione cinematografica del romanzo, dopo essersene innamorato addirittura ancora prima che venne distribuito sul mercato e averne acquisito i diritti per portarlo sullo schermo.

Ora finalmente il progetto diverrà realtà per mano dello stesso regista di E.T. e Jurassic Park, e grazie alla collaborazione del team di Stranger Things, composto dai creatori della serie i Fratelli Duffer, e Curtis Gwinn, sceneggiatore e produttore esecutivo del popolare show di Netflix.

Steven Spielberg, Matt e Ross Duffer faranno da produttori di The Talisman tramite le loro compagnie, Amblin Television e Monkey Massacre Productions, in associazione con i Paramount Television Studios, mentre Gwinn sarà sceneggiatore e showrunner della serie. Allo sviluppo contribuirà anche Netflix, che dovrebbe anche distribuire il prodotto sulla sua piattaforma.

Al momento, tuttavia, si attendono conferme ufficiali dalle parti coinvolte.

The Talisman racconta la storia di "un ragazzo di 12 anni di nome Jack Sawyer, che parte per un epico viaggio alla ricerca di una cura per la propria madre morente. Oggetto del suo desiderio è il Talismano, un potente artefatto che potrebbe non solo salvare sua madre, ma anche il mondo intero. Il suo viaggio avverrà attraverso due realtà: l'America che tutti conosciamo e un mondo parallelo denominato I Territori".