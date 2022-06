The Terminal List: Amazon vuole costruire un franchise attorno alla serie con Chris Pratt

The Terminal List con Chris Pratt ha in programma altre stagioni dopo la prima, secondo quanto dichiarato dallo sceneggiatore David DiGilio. La serie d'azione debutterà venerdì 1° luglio su Prime Video, con il primo episodio diretto da Antoine Fuqua (Training Day, I Magnifici 7). A quanto pare Amazon ha intenzione di inaugurare un vero franchise.

In un'intervista esclusiva con Screen Rant, DiGilio, Fuqua e lo scrittore Jack Carr hanno raccontato come vorrebbero espandere The Terminal List ispirandosi agli altri libri di quest'ultimo. Anche se l'ultima parola spetta a Prime Video, il team creativo ha già iniziato a immaginare cosa potrebbe riservare il futuro al Reece interpretato da Pratt.

Jack Carr: Vedremo. Dave DiGilio: Incrociamo le dita. Antoine Fuqua: Questo è l'obiettivo. Siamo partiti con l'idea di volerlo fare. Quindi, se saremo benedetti e avremo successo, Amazon lo farà di nuovo. Dave DiGilio: Sì, abbiamo una tabella di marcia per ogni stagione che ci aspetta. L'unico problema è che quest'uomo scrive un libro all'anno, e a noi serve molto più tempo per realizzare uno show. Jack Carr: Non so quale sia il loro problema. [Ride]

In The Terminal List Chris Pratt interpreta James Reece, un Navy SEAL che, di ritorno da una missione dall'esito disastroso, si convince di essere coinvolto in una misteriosa cospirazione. In particolare, Reece è l'unico sopravvissuto a un attacco nemico contro il suo plotone. Questa condizione fa sorgere diversi dubbi nella mente del soldato, che, una volta tornato a casa, sente crescere dentro di lui il senso di colpa e la paranoia. Difatti, il protagonista è sicuro che dietro tutto ciò ci sia qualcosa di più grande, un complotto di cui è vittima.

Nel frattempo, potete recuperare il trailer ufficiale di The Terminal List; la serie debutterà il 1° luglio prossimo su Prime Video (in concomitanza con l'arrivo del Volume 2 di Stranger Things).