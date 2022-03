The Terminal List: Chris Pratt nella nuova anteprima della serie Amazon

Amazon Prime Video ha diffuso in streaming un nuovo spot promozionale per The Terminal List, show basato sul libro best-seller di Jack Carr che vedrà Chris Pratt nel ruolo principale, quello del Navy SEAL, James Reece. La serie segna il ritorno di Pratt sul piccolo schermo dai tempi di Parks & Recreation dopo anni di blockbuster di successo.

Non solo il grande cinema di intrattenimento nel prossimo futuro di Chris Pratt, il quale oltre a vederlo nel Marvel Cinematic Universe, quest'anno in Thor: Love and Thunder e in Guardiani della Galassia Vol. 3 (senza contare lo special di Natale dei Guardiani), sarà anche nel nuovo film di Jurassic World (Il dominio). Prime Video ci dà quindi un assaggio della nuova serie con protagonista Pratt, che aveva già lavorato con lo studio per The Tomorrow War - La guerra di domani (diventato subito uno dei film più visualizzati sulla piattaforma).

Dopo questa piccola anteprima, che ci mostra le prime sequenza della serie, è probabile che il primo trailer di The Terminal List sia ormai in dirittura d'arrivo. Il protagonista è un Navy SEAL, James Reece, la cui squadra cade in un'imboscata durante una missione segreta. Quando l'uomo torna a casa, si ritrova a lottare con emozioni contrastanti e ricordi che lo portano alla scoperta di forze oscure che lavorano contro di lui.

Oltre al già citato Chris Pratt nel cast ci saranno anche Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, LaMonica Garrett, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Warren Kole, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Alexis Louder, e Stephen Bishop.

The Terminal List arriverà su Prime Video con tutti e otto gli episodi il 1° Luglio 2022. Messi da parte i suoi impegni con i franchise di Guardiani della Galassia e Jurassic World, Pratt è dunque pronto a iniziare un nuovo viaggio nel mondo della serialità, che si spera possa essere duraturo. Proprio oggi abbiamo visto Pratt insieme al cast di Jurassic World 3 in un nuovo scatto celebrativo.