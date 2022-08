The Terminal List, Chris Pratt a bordo per la stagione 2: svelato quale libro adatterà

Dopo aver salutato l'Owen Grady di Jurassic World e in attesa di tornare sul grande schermo nei panni di Star Lord per Guardiani della Galassia 3, Chris Pratt è pronto a tornare nei panni dell'ex Navy Seal James Reece in una seconda stagione di The Terminal List.

In una recente intervista al Daily Mail del Regno Unito Jack Carr, ex Neavy Seal autore del romanzo che ha ispirato la serie Prime Video, per il quale funge da produttore esecutivo, ha rivelato che ci sono già i piani per una seconda stagione. “Chris vuole farlo e Amazon vuole farlo: qualora andasse in porto, sarebbe una stagione in otto parti basata sul secondo libro della saga, 'True Believer'. Staremo a vedere." Inoltre, Carr ha anche anticipato che la stagione 2 di The Terminal List alleggerirebbe il carico di lavoro per Chris Pratt, il cui ruolo nel primo ciclo di episodi è stato piuttosto impegnativo. "Abbiamo quasi ucciso Chris la prima volta!" ha dichiarato Carr. “Ha portato tutto il peso dello spettacolo sulle sue spalle, anche se non si è mai lamentato. Praticamente in ogni scena della prima stagione c'era lui. Per la seconda stagione ho lavorato ad un paio di sottotrame aggiuntive così da aiutarlo a togliergli di dosso tutta la pressione."

All'annuncio ufficiale della seconda stagione di The Terminal List sembra dunque mancare davvero poco: del resto il successo della prima stagione è stato così rumoroso che sarà impossibile ignorarlo, con con 1,6 miliardi di minuti visualizzati in otto episodi che ne hanno fatto la seconda serie più vista in streaming dal pubblico americano. Vorreste vedere nuove puntate dell'avventura di James Reece? Ditecelo nei commenti.

Qualora vi sia sfuggita nel corso dell'estate, invece, scoprite che tipo di serie è The Terminal List e perché fareste bene a recuperarla.