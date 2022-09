The Terminal List: Chris Pratt condivide aggiornamenti incoraggianti sulla Stagione 2!

Nonostante sia stata accolta in modo contrastante soprattutto dalla critica, il nuovo action militare di The Terminal List ha raccolto ottimi numeri sugli schermi di Prime Video. Ora si pensa già a un rinnovo e un recente intervento di Chris Pratt potrebbe anticipare un annuncio ufficiale di Amazon a stretto giro.

Attualmente, la nuova serie Prime con Chris Pratt sembra seguire un iter simile a quello di Reacher con Alan Ritchson. Proprio oggi infatti sono arrivati tantissimi aggiornamenti su Reacher 2, dalla data d’inizio riprese al nuovo cast. Oltre a condividere lo stesso servizio streaming, entrambi gli show vedono (in fondo) un veterano delle forze speciali in cerca di vendetta, una volta tornato a casa. Entrambi si pongono come action a sfondo militare tratti da romanzi di successo: nel caso di The Terminal List, dal romanzo di Jack Carr vagamente ispirato alle sue esperienze come Navy Seal. Ed entrambi promettono un rinnovo.

Nel caso di Reacher, i numeri erano tali da renderlo pressoché immediato. In quello di The Terminal List invece, non c’è stata quell’esplosione di visualizzazioni – ma soprattutto di recensioni positive – che avrebbe giustificato l’annuncio del rinnovo dopo un mese soltanto. Nelle scorse settimane si è ipotizzato il possibile, nuovo libro per The Terminal List 2, come base per l’adattamento. Ma ora proprio Chris Pratt sembra incoraggiare ancor di più le speranze di un rinnovo.

Intervenuto nel corso del podcast gestito dallo stesso Jack Carr, l’attore ha rivelato: "Ai fan più impazienti di The Terminal List posso dire questo: non avete nulla di cui preoccuparvi. Vi amiamo e abbiamo apprezzato il vostro supporto. La missione della nostra vita è assicurarci voi possiate tornare a vedere lo show. Stiamo lavorando per voi attualmente". Nonostante abbia mantenuto il riserbo, anche Carr ha dato il suo sostegno: "Vedremo, potrebbero esserci delle cose interessanti in discussione all'orizzonte". Voi siete tra quei fan della serie citati da Pratt? Ditecelo nei commenti!