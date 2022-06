The Terminal List, Chris Pratt: 'Ecco perché era più adatto un format seriale'

Il 1 luglio su Netflix arriverà la seconda parte di Stranger Things 4, ma allo stesso tempo su Amazon Prime Video debutterà The Terminal List, una nuova serie con protagonista Chris Pratt, che nel frattempo ci spiega i vantaggi del formato seriale.

Mentre aspettiamo di scoprire come sarà la serie Amazon The Terminal, e se darà davvero vita a un franchise come vorrebbero gli studios, il suo protagonista Chris Pratt ne elogia la forma, spiegando anche perché è perfetta per il contenuto che racconta.

"Se devi prendere queste otto ore e tagliarle fino a farle diventare un'ora e mezza per raccontare tutta la storia, tutti i personaggi secondari verrebbero praticamente ridotti a comparse messe lì giusto per fornire una spiegazione qui o un'informazione lì"

"Ed è un difetto, se vogliamo, del format cinematografico. Quando hai un'ora e mezza, due ore o al massimo due ore e mezza, non riesci a raccontare la stessa storia allo stesso modo, con questa profondità emotiva e un tale sviluppo dei personaggi. Quindi sì, è qualcosa che apprezzi molto. Amo questa forma seriale emergente con episodi che possono usufruire del budget e della cura di un film".

Scritta e prodotta da David DiGillio, The Terminal List è basata sull'omonimo romanzo di Jack Carr, e figura nel suo cast anche Constance Wu, Jay Courtney, Taylor Kitsch, Riley Keough, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, Sean Gun e LaMonica Garrett.