The Terminal List, Chris Pratt festeggia il compleanno del cognato Patrick Schwarzenegger

Prime Video ha rinnovato The Terminal List per una seconda stagione un po' di tempo fa, ma è tanto che non si hanno più aggiornamenti in merito alla sua produzione, di fatto rallentata dagli attuali scioperi in corso di attori e sceneggiatori. Nel frattempo, il suo protagonista Chris Pratt ha fatto gli auguri al cognato Patrick Schwarzenegger.

Patrick Schwarzenegger è il fratello minore di Katherine Schwarzenegger, moglie di Pratt, e ha compiuto 30 anni il 18 settembre e la star di Guardiani della Galassia gli ha fatto gli auguri in un modo piuttosto singolare.

Chi ha visto la prima stagione di The Terminal List, sa che Patrick Schwarzenegger e Chris Pratt hanno lavorato insieme e il personaggio di Schwarzenegger ha avuto una tragica fine già nelle prime battute della serie. Dopo che l'attore ha imparato a sue spese cos'è la "danza degli ottoni", il suo personaggio è stato ucciso. Da parte sua, Pratt ha deciso di dare un tocco di umorismo al tragico colpo di scena, riferendosi al cognato sul suo account Instagram.

Nella foto possiamo vedere Chris Pratt fare gli auguri di buon compleanno a Patrick Schwarzenegger mentre posa con una versione di scena della sua testa insanguinata! Un'altra foto di Chris Pratt in onore dei 30 anni del cognato è un po' più convenzionale, ma è presa sempre dal set di The Terminal List.

Come detto, The Terminal List è stata rinnovata per la seconda stagione all'inizio di febbraio, dopo il debutto della prima risalente al luglio 2022. Mentre la prima stagione era basata sull'omonimo romanzo di Jack Carr, la seconda stagione sarà un adattamento di True Believer. Allo stesso tempo, Prime Video ha ordinato uno spin-off prequel con altri personaggi tratti dalle opere di Carr, con Taylor Kitsch come protagonista.

Al momento in cui scriviamo, non è stata annunciata alcuna data di debutto per la seconda stagione e non abbiamo molto su cui basarci per le speculazioni, a parte gli eventi del romanzo di Jack Carr e la promessa di Chris Pratt, che ha dichiarato che i fan non sono pronti per "ciò che abbiamo in serbo" quando ha celebrato l'anniversario di The Terminal List all'inizio di quest'anno.

Lo sciopero degli attori SAG-AFTRA e lo sciopero degli sceneggiatori WGA in corso hanno presumibilmente imposto di modificare i piani per la seconda stagione, ed è sicuro che la serie non tornerà prima della fine dell'anno.