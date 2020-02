The Terminal List: Chris Pratt star della serie tv targata AMC

Chris Pratt sarà protagonista e produttore della serie tv AMC, The Terminal List, co-prodotta da Antoine Fuqua. Allo show ha lavorato MRC Television, con Fuqua che dirigerà l'episodio pilota e si occuperà della produzione esecutiva. The Terminal List si basa sul romanzo di Jack Carr e Chris Pratt vestirà i panni di Reece.

Reece è un militare il cui intero plotone di Navy Seals del quale fa parte subirà un'imboscata durante una missione segreta ad alto rischio. Mentre rientra a casa con dei ricordi contrastanti sull'evento in questione e domande sulla colpevolezza, nuove prove vengono alla luce e Reece scopre forze oscure che lavorano contro di lui.



David DiGilio scriverà la sceneggiatura e si occuperà della produzione esecutiva insieme a Chris Pratt e Antoine Fuqua.

The Terminal List segna il ritorno di Chris Pratt sul piccolo schermo dai tempi di Parks & Recreation, conclusa dopo sette stagioni nel 2015. In passato Chris Pratt ha recitato nel serial Everwood. Dopo Parks & Recreation, Pratt è passato definitivamente al cinema, interpretando il ruolo di Peter Quiill/Star--Lord nella serie di film del Marvel Cinematic Universe.

In passato Chris Pratt aveva sostenuto il provino per Captain America. Per quanto riguarda il 2020, Chris Pratt è nel cast vocale di Onward, il nuovo film d'animazione della Disney/Pixar. Onward verrà presentato in anteprima mondiale prossimamente al Festival di Berlino.