The Terminal List, anche Dar Salim di Covenant nella serie tv prequel di Prime Video

Dopo il casting di Luke Hemsworth nel prequel di The Terminal List, la serie tv di Prime Video con protagonista Chris Pratt ha trovato un rinforzo di peso: Dar Salim, visto recentemente nel film Prime Video The Covenant di Guy Ritchie con protagonista Jake Gyllenhaal.

L'attore in The Terminal List: Dark Wolf interpreterà il ruolo di Mohammed “Mo” Farooq: si unisce ai due protagonisti della serie principale, ovvero Taylor Kitsch e Chris Pratt, che torneranno nei rispettivi ruoli, e ai nuovi membri del cast precedentemente annunciati, vale a dire Jared Shaw, Tom Hopper e il già citato Luke Hemsworth. Hopper interpreterà Raife Hastings e Hemsworth interpreterà Jules Landry. Il ruolo di Farooq è descritto come “un ufficiale delle forze operative speciali irachene (ISOF), precedentemente addestrato nel programma Scorpions della CIA. Mo è cresciuto in un mondo di dittatura e guerra. La sua missione è rafforzare il suo Paese e difenderlo dai nemici esterni ed interni”.

The Terminal List - Dark Wolf è ambientato cinque anni prima di The Terminal List e si concentra su Ben Edwards (Kitsch), chiamato a lasciarsi alle spalle la vita di SEAL per diventare operatore paramilitare della CIA. La serie è co-creata da Jack Carr, l'autore della saga di libri di The Terminal List che funge da base per lo show Prime Video, e David DiGilio, creatore della serie tv e showrunner.

Ricordiamo che in casa Prime Video è in lavorazione anche The Terminal List 2, che invece sarà un vero e proprio sequel della serie originale.