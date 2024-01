The Terminal List, nuovi ingressi nel cast del prequel Prime Video con Chris Pratt

Ormai viviamo in un'epoca in cui il singolo show televisivo di grande successo non basta più, poiché il pubblico in questi casi si aspetta sempre di vedere quali altre produzioni, direttamente collegate alla serie principale, ne potranno derivare in futuro. In questo giro è capitato anche The Terminal List.

La nuova serie prequel avrà il titolo di Dark Wolf, e vedrà l'attore Chris Pratt riprendere il ruolo di James Reece, il quale questa volta si ritroverà coinvolto in una pericolosa ed intricata rete di cospirazioni. Il tutto sarà ambientato ben cinque anni prima rispetto a quanto visto nello show andato in onda nel 2018 su Amazon Prime Video.

Secondo quanto riportato da Variety però, un nuovo volto si aggiungerà al cast ed arriva direttamente dalla famosa produzione Netflix Umbrella Accademy.

Si tratta infatti di Tom Hopper, che interpreterà il personaggio di Raife Hastings, il quale secondo quanto riportato è una sorta di protettore e guardiano dei Navy SEAL.

Si tratta di una figura che i conoscitori dei romanzi originali di Jack Carr conoscono bene, in quanto su carta il rapporto tra quest'ultimo e Reece vengono affrontati in True Believer, secondo libro della raccolta.

Voi che ne pensate? Darete una possibilità a questa nuova incarnazione di The Terminal List? In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione de I Guardiani della Galassia Vol. 3, pellicola di successo con protagonista sempre Chris Pratt.