The Terminal List, anche Luke Hemsworth nel cast della serie Prime Video di Chris Pratt

Luke Hemsworth è l'ultimo grande nome ad essersi unito al cast di The Terminal List: Dark Wolf, serie prequel di The Terminal List che vedeva protagonisti Chris Pratt e Taylor Kitsch. Questi ultimi due faranno ritorno anche nel prequel, che sta continuando con la sua pre-produzione in attesa dell'inizio delle riprese. Ecco tutti i dettagli noti.

Hemsworth interpreterà il ruolo di Jules Landry, un appaltatore della CIA narcisista il cui aspetto muscoloso nasconde un temperamento profondamente instabile e pericoloso.

Pratt e Kitsch riprenderanno i loro ruoli di James Reece e Ben Edwards da The Terminal List, mentre Hopper è un nuovo personaggio noto come Raife Hastings. La serie prequel è ambientata cinque anni prima degli eventi della serie originale, dove Reece rimane coinvolto in una pericolosa cospirazione governativa che mette a rischio tutti i suoi cari. La serie in arrivo mostra le difficoltà della squadra contro i tristi aspetti della guerra e il suo impatto emotivo, fornendo anche alcuni retroscena su come Reece, Edwards e i membri della squadra sono finiti dove sono.

Luke Hemsworth è noto soprattutto per il ruolo di Ashley Stubbs nella serie di fantascienza della HBO Westworld. È noto anche per far parte della famiglia Hemsworth, con i fratelli Chris e Liam Hemsworth, anch'essi attori famosi per i loro ruoli in importanti film di Hollywood. Hemsworth ha anche interpretato una versione del personaggio del fratello Chris in Thor: Ragnarok, nell'ambito di una performance teatrale comica inscenata da Loki (dove Loki stesso era impersonato da Matt Damon). Recentemente ha recitato in Gunner accanto a Morgan Freeman.

Jack Carr, lo scrittore responsabile della serie Terminal List che ha ispirato la serie originale e il suo prequel, sta lavorando con David DiGilio, la forza trainante dell'adattamento per Prime Video, per creare Dark Wolf. Il team creativo è rafforzato da Antoine Fuqua, regista di The Equalizer e Training Day (che tornerà al cinema con il biopic su Michael Jackson), che produce esecutivamente la serie.

In una conversazione a proposito di The Equalizer 3, Fuqua ha accennato al suo coinvolgimento nella serie, esprimendo l'intenzione di dirigere uno o due episodi con Pratt, se la sua fitta agenda glielo consentirà. Con un gruppo così esperto al timone, Dark Wolf si prospetta come un altro successo per gli appassionati di thriller d'azione, realizzato da esperti che conoscono bene le complessità del genere.